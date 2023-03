Alibaba

Der chinesische Konzern will Bereiche wie das Cloud-Geschäft auf eigene Füße stellen.

Der chinesische Alibaba-Konzern will sein Geschäft in sechs Einheiten aufspalten. Jeder Bereich soll dadurch die Möglichkeit erhalten, Fremdkapital aufzunehmen – oder an die Börse zu gehen.

Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba will sich umstrukturieren. Insgesamt sind sechs Geschäftsbereiche geplant sowie weitere Beteiligunge