Lidl

Schweinefleisch aus Deutschland wird bald auch bei Lidl billiger (Symbolfoto aus Lidl-Imagespot).

Angesichts des Überangebots an Schweinen in der deutschen Landwirtschaft kündigt jetzt auch der Discounter Lidl zusätzliche Preisaktionen mit Schweinefleisch an. Bereits in der vergangenen Woche hatte Erzkonkurrent Aldi Preisaktionen zur Absatzförderung verkündet.

