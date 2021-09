Unternehmen

Aldi Nord und Süd kündigen Preisaktionen mit Schweinefleisch an.

Aldi kündigt Preisaktionen für Schweinefleisch an. Damit wolle man "den Absatz des derzeit massiven Überangebots von Ware unterstützen", heißt es in einer Mitteilung. Zuletzt hatte sich der Handel mit Billigangeboten für Schweinefleisch zurückgehalten, um nicht in Verruf zu geraten.

