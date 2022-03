Edeka Minden-Hannover

Auch Edeka gehört zu den Spendern und unterstützt nationale Transporte von Lebensmitteln und Bedarfsartikeln in die Krisengebiete. Am Mittwoch, 2. März, lieferte Edeka Minden-Hannover 198 Europaletten nach Rzeszow in Polen, nahe der ukrainischen Grenze.