Christian Lattmann

Migros: Der Schweizer Händler könnte seine Regale bald auch mit Wein, Bier und Co. bestücken.

Es bahnt sich ein möglicher Tabubruch an: Der Schweizer Einzelhändler Migros verkauft auf seinen Flächen traditionell keinen Alkohol – ob das so bleibt, wollen die Genossen nun in einer Urabstimmung klären. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Aufhebung des Verbots zur Debatte steht.

