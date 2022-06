IMAGO / Geisser

"Non": Die Migros-Mitglieder haben sich mehrheitlich gegen eine Aufhebung des Alkoholverkaufsverbots ausgesprochen.

Bei Migros gibt es auch in Zukunft keinen Alkohol zu kaufen. Die Mitglieder der Schweizer Handelsgenossenschaft haben in einer Abstimmung entschieden, die fast 100 Jahre alte Regel beizubehalten. Die Migros-Haltung bei diesem Thema soll sich auch in einem neuen Produkt zeigen, das im kommenden Jahr in die Regale kommt.

Bei Migros gibt es auch in Zukunft keinen Alkohol zu kaufen. Die Mitglieder der Schweizer Handelsgenossenschaft haben in einer Abstimmung entschieden