Ikea Austria

Mit nur etwa 3000 Mitnahmeartikeln auf 9000 qm Fläche wird der Direktverkauf bei Ikea am Westbahnhof fast zur Nebensache.

Autofrei, nachhaltig, inspirierend – so will sich die Ingka-Gruppe in Großstädten mit neuen City-Häusern profilieren. In Wien hat der Möbelgigant ein imgageträchtiges Treffpunkt-Format eröffnet und dafür mehr als 140 Mio. Euro investiert.

