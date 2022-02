IMAGO / Sven Simon

Die Umsätze der Einzelhändler in den USA wachsen wieder.

Erholung in den Staaten: Die Umsätze im Einzelhandel ziehen deutlich stärker an als erwartet. Ein Grund für den Auftrieb in der abflauenden Omikron-Welle ist unter anderem der stabile Arbeitsmarkt in den USA.

