Screenshot: Youtube

Anstelle seiner Frau liegt plötzlich Ralf Möller im Bett des Fleischessers.

In seiner digitalen Kommunikation zeigt Lidl, dass der Discounter immer näher an den aktuellen Trendthemen dran ist. Nach der Horror-Persiflage "Reuetuz" an Halloween ist es jetzt der Hype um die Netflix-Serie "Squid Game", der das nächste Thema liefert.

In seiner digitalen Kommunikation zeigt Lidl, dass der Discounter immer näher an den aktuellen Trendthemen dran ist. Nach der Horror-Persiflage