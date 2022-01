LZ-Collage / Unternehmen

In diesem Jahr machen in Deutschland so viele Unternehmen beim Veganuary mit wie nie zuvor.

Mit dem Veganuary hat sich direkt zum Jahresbeginn ein neues Verkaufsthema etabliert. Zum dritten Mal in Folge beteiligt sich auch die Food-Branche in Deutschland an dem von der gleichnamigen Organisation veranstalteten Aktionsmonat. Die LZ zeigt eine Auswahl der Maßnahmen von Händlern und Herstellern.

