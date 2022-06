IMAGO / Steinach

„Weniger drin, Preis gleich“: Verbraucherschützer kritisieren den Handel.

Eigenmarken gewinnen in der aktuellen Situation an Bedeutung für den Handel, weil sie in der Regel gute Qualität zu günstigeren Preisen bieten. Das hat für die Konsumenten allerdings nicht nur Vorteile, wie die Verbraucherzentrale Hamburg jetzt meldet.

