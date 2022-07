Carrefour

Carrefour Taiwan wurde 1987 als Gemeinschaftsunternehmen von Carrefour und Uni-President gegründet.

Carrefour zieht sich nach rund 35 Jahren aus Taiwan zurück und will das Geschäft dort an den Mitgesellschafter Uni-President verkaufen. Der französische Handelskonzern will sich so stärker auf seine Kernregionen in Europa und Lateinamerika fokussieren.

