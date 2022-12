IMAGO / NurPhoto

Die Shisha-Branche bekommt für die Umsetzung der neuen Verpackungsvorschrift mehr Zeit.

Shisha-Bars in Deutschland dürfen nun doch bis Mitte 2023 die bisher üblichen Mengen in kleinen Portionen verkaufen. Für die Bars und viele Händler sei das ein gutes Signal, heißt es in der Branche. Die Hersteller stehen aber vor einem Problem.

Shisha-Bars in Deutschland dürfen nun doch bis Mitte 2023 die bisher üblichen Mengen in kleinen Portionen verkaufen. Für die Bars und