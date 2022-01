Walmart

Die Produkte von Plenty werden Indoor angebaut und sind bald bei Walmart im Sortiment.

Walmart beteiligt sich am Vertical-Farming-Startup Plenty. Noch in diesem Jahr will der US-Einzelhandelsriese indoor erzeugte Salate in seinen kalifornischen Filialen anbieten.

