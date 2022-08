Billa/Harson

So sieht Vertical Farming bei Billa aus.

Die Rewe-Tochter Billa hat eine Kooperation mit dem israelischen Agrartechnik Start-up Vertical Field gestartet. In einem ersten Schritt baut der österreichische Händler nun Kräuter und Salate in einem Lebensmittelcontainer direkt vor einer Wiener Filiale an.

Die Rewe-Tochter Billa hat eine Kooperation mit dem israelischen Agrartechnik Start-up Vertical Field gestartet. In einem ersten Schritt baut der &ou