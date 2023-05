IMAGO / Martin Wagner

Die Teuerungsrate bei Nahrungsmitteln war im Mai noch immer zweistellig, verlangsamt sich aber etwas.

Die allgemeine Teuerung in Deutschland hat nach vorläufigen Zahlen im Mai weiter an Tempo verloren. Trotzdem bewegt sich die Inflation noch deutlich über dem von der Europäischen Zentralbank angepeilten Niveau. Gerade bei Nahrungsmitteln bleibt dieses Ziel in weiter Ferne.

Die Teuerungsrate in Deutschland ist im Mai deutlich gesunken und hat mit 6,1 Prozent den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr erreicht. Der Pre