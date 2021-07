IMAGO / ZUMA Wire

Die coronabedingte Schließung vieler Märkte stellt Ceconomy vor finanzielle Herausforderungen.

Im dritten Geschäftsquartal rutscht Ceconomy noch tiefer in die Verlustzone. Zwar sorgt die Entwicklung in den Auslandsmärkten für Dynamik. Doch die Last der Corona-Pandemie wiegt neuesten Unternehmenszahlen zufolge schwer.

Im dritten Geschäftsquartal rutscht Ceconomy noch tiefer in die Verlustzone. Zwar sorgt die Entwicklung in den Auslandsmärkten für Dyn