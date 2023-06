Lidl Niederlande

Hack mit und ohne Fleisch: In 70 Filialen präsentiert Lidl neben Fleischprodukten gleich die passende vegane Alternative.

Lidl will den Anteil pflanzlicher Proteine nicht nur in Deutschland steigern. In den Niederlanden hat sich der Discounter nun erstmals konkrete Ziele gesetzt.

Die Proteinwende ist im Lebensmittelhandel angekommen. Als einer der ersten Händler hat Lidl Anfang des Jahres angekündigt, tierische Protei