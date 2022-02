Bio Company/Sebastian Heise

Der neue Vorstand der Bio Company: Daniela Feldt, Nicole Korset-Ristic und Boris Frank (v.l.r.).

Der Berliner Händler Bio Company hat 2021 kein weiteres Umsatzwachstum erzielen können – nach Steigerungen von zuletzt fast 27 Prozent. In diesem Jahr treten die Berliner in neuer Rechtsform und mit neuem Vorstand an, die Ziele für 2022 sind "positiv ambitioniert".

