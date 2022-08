HBC

In Zeiten steigender Inflation will HBC eigene Discountflächen in seine Warenhäuser integrieren.

Kanadas Hudson's Bay Company will das Format Zellers, das 2013 von der Bildfläche verschwand, wiederbeleben. Der Handelskonzern startet im nächsten Jahr mit einer Online-Präsenz. Zudem will HBC Shop-in-Shops der Discount-Tochter in seinen Warenhäusern eröffnen.

Kanadas Hudson's Bay Company will das Format Zellers, das 2013 von der Bildfläche verschwand, wiederbeleben. Der Handelskonzern startet im n&aum