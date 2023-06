IMAGO / Zoonar

Auch in der Galeria-Filiale in Köln wollen die Mitarbeiter am Freitag die Arbeit niederlegen.

Verdi macht in den laufenden Tarifverhandlungen weiter Druck auf Galeria. Für Freitag hat die Gewerkschaft Beschäftigte in mehreren Filialen in Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen.

Bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof setzt die Gewerkschaft Verdi weiter auf Warnstreiks, um den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverha