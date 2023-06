IMAGO / Jochen Tack

Auch Beschäftigte von zwei Galeria-Standorten in Duisburg haben sich am Warnstreik beteiligt.

Verdi macht in den laufenden Tarifverhandlungen weiter Druck auf Galeria. Für Freitag hatte die Gewerkschaft Beschäftigte in mehreren Filialen in Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen.

Bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat am Freitag ein kleiner Teil der Belegschaft an Warnstreiks in NRW teilgenommen, um den Druck auf d