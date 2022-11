Youtube / Edeka

Dieser Junge überrascht im Edeka-Weihnachtsspot Feuerwehrleute mit einem "perfekt unperfekten Fest".

Arbeiten müssen, wenn andere feiern: Dass es dennoch ein glückliches Fest werden kann, zeigt Edeka in seinem emotionsgeladenen Weihnachtsspot. In diesem Jahr jedoch belässt es Edeka nicht dabei, sondern verknüpft die großen Gefühle mit einer Preisbotschaft an die inflationsgeplagten Verbraucher.

Arbeiten müssen, wenn andere feiern: Dass es dennoch ein glückliches Fest werden kann, zeigt Edeka in seinem emotionsgeladenen Weihnachtssp