Weitblick in Zahlen

• 1931 gründet Gottfried Schmidt unter seinem Namen das auf Arbeitskleidung spezialisierte Unternehmen in Frankfurt am Main (aktueller Firmensitz Kleinostheim)

• 2016 wird die Marke Weitblick etabliert

• 2020 erfolgt die Umfirmierung von der Gottfried Schmidt OHG in die Weitblick GmbH & Co. KG

• 2023 stellt das Unternehmen seinen Außenauftritt neu auf und ändert seinen Claim von „Next Level Workwear“ in „Sustainable Workwear“

• Der Umsatz liegt aktuell bei gut 40 Mio Euro, die Zahl der Beschäftigten bei rund 150