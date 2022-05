Aldi

Mit seiner neuen Kampagne will Aldi sein Frische-Versprechen untermauern

Nach Edeka, Lidl und Netto umgarnt nun auch Aldi Grillfans mit einer groß angelegten Kampagne. Anders als in Österreich, wo der Discounter vor allem seine Preiskompetenz in den Fokus stellt, dreht sich in den deutschen TV-Spots (fast) alles um Qualität.

