Kaufland

Bei Kaufland darf Obst und Gemüse auf die Tanzfläche.

Kaufland setzt eine vor zwei Jahren erstmals gelaufene Kampagne fort. Mit "Fruits of Love 2.0" will die Schwarz-Großfläche ihre Auswahl an frischem Obst und Gemüse unterstreichen.

Kaufland setzt eine vor zwei Jahren erstmals gelaufene Kampagne fort. Mit "Fruits of Love 2.0" will die Schwarz-Großfläche ihre Auswahl an