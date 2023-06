Rewe / Screenshot LZ

Im TV-Spot sagt Rewe Tschüss zum gedruckten Handzettel – die Angebote des Händlers soll es jedoch weiterhin geben.

An diesem Samstag ist es so weit: Dann soll der letzte gedruckte Handzettel von Rewe in den Briefkästen landen. Den Strategiewechsel in der Kommunikation begleitet der Händler mit einer Werbekampagne – und einer ungewöhnlichen Aktion in Berlin.

Vor gut einem Jahr verkündete Rewe das Ende des gedruckten Handzettels zum 1. Juli 2023. Der Termin steht nun unmittelbar vor der Tür. Diese