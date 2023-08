Fotos: Mathias Himberg

Nummer 1: Aldi Süd hat in den USA schon heute mehr Standorte als in Deutschland. Zu den knapp 2400 kommen bis zu 400 ehemalige Winn-Dixie-Häuser hinzu.

Die Integration von 400 Supermarkt-Standorten ins Aldi-Netz wird bei dem Händler Kapital und vor allem Managementkapazitäten binden. Dem neuen Lidl-US-Chef Joel Rampoldt dürfte das aber in die Karten spielen.

Was für Lidl 2018 der Kauf von Best Market in New York war, soll nun für Aldi die Übernahme von 400 Winn-Dixie und Harveys-Filialen vor