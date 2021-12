IMAGO / Gottfried Czepluch

Laut einer YouGov-Umfrage bevorzugen gut ein Drittel der Menschen in Deutschland Bargeldzahlung. Eine Umfrage der Verbraucherzentrale Bundesverband bestätigt gar, dass drei Viertel der Menschen Bargeld als Bezahloption nicht missen wollten.

Ein hoher Anteil an Konsumenten in Deutschland bevorzugt weiterhin Barzahlung. Per Smartphone oder Smartwatch bezahlt nur eine Minderheit von 27 Prozent. Allerdings wird vielfach von Problemen bei der Beschaffung von Bargeld berichtet.

