Eigenmarke "Food Lovers" für Spezialitäten

„Ich möchte, dass Edeka Brehm zu einer Marke mit Strahlkraft wird. Ich will einen Fußabdruck hinterlassen“ Stefanie Brehm, Edeka Brehm

Übernahme des ersten E-Centers in Berlin

„Ich habe für meine Märkte noch so viele Ideen. “ Stefanie Brehm, Edeka Brehm

Brehms gutes Gefühl fürs Konzept sorgt dafür, dass das Design ihrer Märkte modern und schick ist, die Ware aber immer im Vordergrund steht. So bringt die Kauffrau auch in weniger kaufkräftigen Bezirken edle Fleischsorten an den Kunden, an die sich andere selbst in wohlhabenderen Vierteln nicht trauen.Auch in kleineren Standorten bekommt Brehm zudem Salat- und Olivenbar, Käsekammern und Dry-Aged-Beef-Schränke unter. Auf den großen Flächen fährt sie das volle Programm, von der Show-Konditorei über Kaffeerösterei, Nuss-, Suppen-, Salat- Tapas- und Teebars bis hin zur begehbaren Dry-Aged-Station.Sie selbst sagt, sie möchte den Kunden "etwas Besonderes" bieten. Überall, an jedem ihrer Standorte, in jeder Warengruppe. Hierfür hat sie auch eine eigene Marke ins Leben gerufen: "Food Lovers", unter der sie 20 ausgesuchte Artikel führt, wie Eier, Wein oder Hummus, gern in Bio-Qualität und von regionalen Lieferanten. Gemeinsam mit ihrem Cousin Norman Lüdke, der den Einkauf verantwortet, ist sie permanent auf der Suche nach neuen, spannenden Produkten. Gefällt eins, kann es schnell gehen – und der Artikel wenige Tage später im Regal stehen. "Wir probieren ständig etwas aus und entwickeln uns weiter", sagt sie über sich und ihr Team.Mit dieser Herangehensweise hat Stefanie Brehm ein Unternehmen geformt, das im laufenden Geschäftsjahr auf einen Umsatz von 75 Millionen Euro zusteuert. Rund 350 Menschen beschäftigt sie. Im Vergleich zu manch anderem Kaufmannsbetrieb aus der Genossenschaft mag das noch überschaubar erscheinen. Aber wer sich vor Augen führt, wo Brehm herkommt, dürfte schnell anderer Ansicht sein.Tatsächlich gibt es das Unternehmen erst seit 2005. Als Kauffrau selbstständig gemacht hat sich Brehm, als sie 25 Jahre alt war. Sie war vorher nicht im Edeka-Management beschäftigt. Einer Kaufmannsdynastie in x-ter Generation gehört sie ebenfalls nicht an. Und auch wenn ihre Mutter einen kleinen Markt geführt hat, erst unter Rewe-Flagge bevor sie zu Edeka wechselte – Stefanie Brehm hat sich ihr Unternehmen selbst aufgebaut.Ihr Weg ist dabei alles andere als geradlinig verlaufen. In jungen Jahren sei sie orientierungslos gewesen, räumt sie ein. In Verlagen hätte sie gerne gearbeitet, von einem Job als Anwältin habe sie geträumt. "Ich habe damals viel ferngesehen, Matlock war meine Lieblingsserie", erklärt sie mit einem Augenzwinkern. Nur weil die Bewerbungen erfolglos waren, fing sie, eher halbherzig, eine Ausbildung im Markt der Mutter an. "Aber mit dem Hintergedanken, ganz schnell abzubrechen und etwas anderes zu machen", sagt Brehm im Rückblick.Es kam anders. Irgendwann habe es "Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Arbeit mehr Spaß macht, wenn man sich reinhängt", erzählt die Kauffrau. "Je mehr man weiß und kann, desto motivierter ist man bei der Sache." Brehm begann, sich einzuarbeiten, sich für den Handel zu interessieren. Sie verkürzte ihre Ausbildung, wurde in Weiterbildungsprogramme von Edeka aufgenommen. "Eine Tür nach der anderen ging auf", sagt sie. "Ich hatte das große Glück, dass es immer irgendjemanden gab, der mehr in mir gesehen hat."Ein wichtiger Schritt folgte 2003, als sie im Alter von 23 Jahren zunächst als angestellte Marktleiterin die Verantwortung für den Edeka-Regiemarkt an der Hultschiner Straße in Mahlsdorf erhielt – "JWD", also "janz weit draußen", wie der Berliner sagt, am östlichen Rand der Bundeshauptstadt. Der Markt ist die Keimzelle ihres Unternehmens geworden. Damals allerdings musste sie sich als Jüngste im Team erst den Respekt der Mitarbeiter verdienen. "Ich kam als erste, ging als letzte und habe überall mit angepackt", beschreibt sie, wie ihr das gelungen ist. Ganz klassisch.Als ihr kurz darauf angeboten wurde, den Markt als Kauffrau zu übernehmen, habe sie zunächst "viel Respekt" gehabt. Davor, sich an Mahlsdorf zu binden, auch vor dem Kreditvolumen, das nötig war, um sich als Unternehmerin selbstständig zu machen. "Die Dagobert-Mentalität" sei ihr aus dieser Zeit geblieben, sagt sie. Übertriebener Geiz ist damit nicht gemeint. Nur der Drang, den Cent zu achten, Sicherheiten zu haben und unnötige Ausgaben zu vermeiden. In ihre Märkte jedoch werde "investiert, investiert und investiert".Vor Risiken scheut sie sich jedenfalls nicht. Das erste E-Center in Berlin, das die Edeka-Regionalgesellschaft Minden-Hannover dem selbstständigen Einzelhandel anvertraute, erhielt Brehm. Ebenfalls in Mahlsdorf. 2015 war das. Der Schritt brachte ihr Respekt ein, rief aber zu Beginn auch Neider innerhalb der Edeka-Gruppe auf den Plan, die der jungen Kauffrau ein schnelles Scheitern auf dem schwierigen Spielfeld mit immerhin 2400 Quadratmetern voraussagten. Das Gegenteil trat ein. 2020 nahm sie ihr zweites E-Center ans Netz, nun in Zehlendorf, weit im Westen der Stadt, das nochmals 1100 Quadratmeter mehr Fläche misst als das erste.Wenn sie davon erzählt, wie sie die Märkte nach ihren Vorstellungen konzipieren konnte, dann funkeln die Augen der Kauffrau. Sie liebe Detailarbeit, könne sich aber auch schnell in Kleinigkeiten verlieren. Im ihrem jüngsten Objekt, in Zehlendorf, lebt sie ihr Faible für gastronomische Formate aus. Verschiedene Konzepte sind untergebracht – von der in Berlin üblichen Würstchenbude über das Café "Urban Wave" bis zum Food-Court, wo es Frozen Yoghurt und Softeis gibt. Die Pläne dafür machte sie vor der Corona-Pandemie. Eine Woche vor Beginn des ersten Lockdowns öffnete sie das Center. Seitdem, räumt sie ein, hat die Gastronomie im Markt bis heute zu kämpfen.Brehm ist bereit, Herausforderungen anzunehmen – und notfalls auch umzusteuern. Sie ist sich nicht zu schade, die Ärmel hochzukrempeln. Wegbegleiter beschreiben die Kauffrau als jemanden, der lernbereit ist und gerne Verantwortung übernimmt. Davon zeugt auch der Fakt, dass sie als Mitglied des Aufsichtsrats über die Geschicke der größten Edeka-Region mitbestimmt. In den Sitzungen des Gremiums wiederum falle sie nicht als Lautsprecher auf, berichtet ein Mitkontrolleur. "Wenn sie etwas sagt, hat es aber immer Hand und Fuß."Stefanie Brehm ist Vollblutkauffrau. Eine, die auch als Chefin von fünf Märkten die Ware am Regal vorzieht, wenn sie im Vorbeilaufen Lücken ausmacht. Sie liebe es, nach getaner Arbeit sofort Ergebnisse zu sehen, sagt sie. Die Nähe zur Fläche ist ihr wichtig, der Bezug zu den Mitarbeitern. Denn gerade für die von ihr favorisierten, beratungsintensiven Konzepte benötigt sie fachkundiges Personal. Sie betont, dass sie ihren Beschäftigten gerne freie Hand lässt, wenn Vertrauen besteht und der gemeinsame Weg klar ist. Sie will ihre Leute glänzen lassen.Wo es hingehen soll? Wo sie sich in zehn Jahren sieht? Ob sie ihr Filialnetz auf zehn Märkte erweitern, vielleicht in die Top zehn der umsatzstärksten Edekaner Deutschlands vorstoßen möchte? "Mein Fokus ist ein anderer", sagt Brehm. "Ich habe für meine Märkte noch so viele Ideen. Mein Ziel für die nächsten Jahre ist es, dass sich jeder Markt in seinem Umfeld einen Namen macht und dort Strahlkraft entwickelt."Wenig Luft nach oben gibt es übrigens bei ihrer Performance im Internet. Dort gehört sie bereits zu den führenden Kaufleuten der Republik. Auf der Social-Media-Plattform Tiktok kursieren Videos von ihren Märkten, die Kunden aufgenommen haben. Ohne, dass Brehm sie beauftragt hätte. Es gibt Filme, die millionenfach geklickt wurden. In einem der Streifen wird das E-Center in Zehlendorf als "Berlin’s most hyped Edeka" angepriesen. Stefanie Brehm wird es, wenn sie es denn liest, sicherlich freuen.