picture alliance / Guenther PEROUTKA

Die österreichische Rewe-Tochter ADEG konzentriert sich nach dem Verkauf ihrer Großhandelsmärkte an Metro vor allem auf den Lebensmittel-Einzelhandel.

Metro kauft in Österreich von der Rewe-Tochter ADEG den Großhändler AGM mit neun Märkten. Damit will der Handelskonzern sein Geschäft mit der Belieferung von Kunden in der Gastronomie und Hotellerie weiter stärken. Rewe wiederum konzentriert sich in dem Land stärker auf den Einzelhandel.

