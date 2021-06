Fressnapf Holding SE

Fressnapf-Günder Torsten Toeller (m.) mit seinen beiden Geschäftsführern Johannes Steegmann (l.) und Hans-Jörg Gidlewitz.

Fressnapf forciert seine Expansion in Europa und schließt sich in Italien mit Arcaplanet zusammen. Das südeuropäische Land gilt mit einem Volumen von 3,4 Mrd. Euro als eines der größten Märkte in Europa.

Fressnapf forciert seine Expansion in Europa und schließt sich in Italien mit Arcaplanet zusammen. Das südeuropäische Land gilt mit e