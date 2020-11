Österreich Rewe Group und dm ergreifen im Nachbarland neue Corona-Maßnahmen

dm setzt angesichts des weiter um sich greifenden Coronavirus zusätzliche Schutzmaßnahmen in seinen Märkten in Österreich um. Die Rewe Group meldet sich indes mit einem Appell zu Wort und plant, ihr Sortiment einzuschränken. Spar will sich dem nicht anschließen.

In der zweiten Corona-Welle verschärft dm die Vorsichtsmaßnahmen in seinen österreichische