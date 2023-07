Mathias Himberg

Justin Choi im LZ-Interview

Warum ist der Onlinehandel in Südkorea so stark? Wie weit ist er technisch? Und was können deutsche Händler von ihm lernen? Justin Choi, der Chief Commerce Officer des Lebensmittel-Spezialisten Kurly, gibt Antworten.

Herr Choi, der Onlinehandel bedient in Korea mehr als 25 Prozent des Marktes für Lebensmittel, in Deutschland sind es nur rund 2 Prozent. Warum l