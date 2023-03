Mytoys

Auch die Mytoys-Läden sind von den Schließungsplänen betroffen.

Der Multichannel-Händler Mytoys hat keine Zukunft mehr in der Otto Group. Betroffen von der Schließung des Online-Händlers für Spielwaren sind rund 800 Mitarbeiter in den Filialen und der Verwaltung in Berlin.

Seit Jahren ringt der Multichannel-Händler Mytoys um schwarze Zahlen, nun hat der Mutterkonzern Otto Group genug: Die Hamburger Konzernspitze hat