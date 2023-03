Loderhose

Picnic sucht in deutschen Großstädten nach Hubs, in denen die Mitarbeiter des Onlinehändlers Bestellungen in die Lieferfahrzeuge verladen können. Sie sind rar gesät.

Der Startschuss für die bundesweite Expansion von Picnic fällt in Berlin und Hamburg rund ein halbes Jahr später als geplant. Langwierige Genehmigungsverfahren haben dem Lieferdienst Steine in den Weg gelegt.

Im Picnic-Logistikzentrum in Ludwigsfelde bei Berlin herrscht gähnende Leere. An der Fassade des 35.000 qm großen Fulfillment Centers, in