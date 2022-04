IMAGO / Jürgen Ritter

Uber Eats erlässt seinen Abonnenten Liefergebühren.

Uber Eats will sich mit einem neuen Abo-Service von den Wettbewerbern absetzen. Mit "One" entfallen für Nutzer nicht nur Liefergebühren für das Essen. Das Modell startet nun in Berlin.

