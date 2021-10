Tech Crunch

JD.com will von Holland aus in Europa wachsen

Nachdem Online-Gigant JD.com im Frühjahr dieses Jahres mit einem Distributionszentrum in den Niederlanden an den Start ging, soll im November das erste stationäre Geschäft folgen. Unter dem Banner Ochama wollen die Chinesen dann in Leiden Lebensmittel und Nonfood verkaufen.

