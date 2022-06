IMAGO / Michael Gstettenbauer

Mehr Geld müssen Gastronomen in Deutschland künftig an Lieferando abgeben.

In weiten Teilen Europas verlangt Just Eat Takeaway von Gastronomen künftig höhere Provisionen. Betroffen davon sind jedoch nicht alle Leistungen des Delivery-Drittanbieters in Deutschland.

