In Deutschland dominiert die Unternehmenstochter Lieferando nach wie vor den Markt rund um Online-Restaurantbestellungen und Essenslieferungen.

Der Lieferkonzern Just Eat Takeaway meldet tiefrote Ergebnisse für das vergangene Jahr. Zwar stieg der Erlös um ein Drittel, aber der Verlust fiel mit über 1 Mrd. Euro fast siebenmal so hoch aus. Für 2022 erwartet das Unternehmen unter anderem in Deutschland einen deutlichen Schub.

