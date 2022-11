IMAGO / Zuma Wire

In anderen Länder (im Bild: Warschau, Polen) arbeitet McDonald's mit Uber Eats bereits zusammen.

McDonald's Deutschland schwenkt in seiner Lieferstrategie um. Ab sofort arbeiten mehr als 110 Restaurants in Deutschland mit Uber Eats zusammen. Bislang war der Lieferpartner für McDelivery in Deutschland ausschließlich die Just Eat Takeaway-Tochter Lieferando. Dort bleibt McDonald's auch weiterhin gelistet.

