MAGO / Levine-Roberts

Gopuff streicht Aktivitäten zusammen.

Nach gerade einmal einem halben Jahr beendet Gopuff die Aktivitäten auf dem spanischen Markt schon wieder. Der amerikanische Quick-Commerce-Anbieter will seinen Fokus in Europa nun auf ein bestimmtes Land legen. Ein Start in Deutschland dürfte damit in immer weitere Ferne rücken.

