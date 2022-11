Knuspr

Knuspr weitet die Partnerschaft mit Tegut aus.

Knuspr will sein Angebot an Artikeln mit Bio-Siegel erweitern und baut dafür die Kooperation mit einem großen Händler aus. Zudem eröffnet der Online-Supermarkt mit einem Sortiment an pflanzenbasierten Produkten eine neue Kategorie.

Knuspr will sein Angebot an Artikeln mit Bio-Siegel erweitern und baut dafür die Kooperation mit einem großen Händler aus. Zudem er&o