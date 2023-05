IMAGO / ANP

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Ab sofort dürfen die Darkstores von Flink und anderen Anbietern in den Niederlanden nur noch in Gewerbegebieten sein.

Um kurze Anfahrtswege zu haben, betreiben Schnelllieferdienste ihre Lager oft in Wohngebieten. Weil sich darüber zu viele Bürger beschwert haben, müssen sich die Unternehmen in Amsterdam für ihre Darkstores jetzt andere Gegenden suchen.

Online-Lieferdienste dürfen ihre Warenlager in Amsterdam nicht länger in Wohngebieten stationieren. Das entschied die Stadt am Mittwochabend