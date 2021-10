Screenshot: Grovy

Grovy will wachsen: Der Lebensmittel-Lieferdienst plant einem Medienbericht zufolge die Expansion in mehrere Auslandsmärkte. Bisher ist der Express-Anbieter nur in Frankfurt, Mainz und Bukarest aktiv.

