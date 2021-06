IMAGO / Schöning

Delivery Hero mischt auch in Deutschland bald bei der Schnell-Lieferung von Lebensmitteln mit.

Der Schnell-Lieferdienst Foodpanda von Delivery Hero steht kurz vor dem Start in Deutschland. Im Gegensatz zur Konkurrenz setzt der Konzern in diesem Geschäft nicht auf die Bindung an einen Händler, sondern kooperiert mit Unilever.

