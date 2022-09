Amazon

Amazon ist in den USA dabei, sein Liefernetzwerk herunterzufahren.

Amazon schaltet offenbar in den Sparmodus: Der Online-Riese stellt den Betrieb an zwei Lieferzentren in den USA ein. Die insgesamt 300 Mitarbeiter sollen in anderen Standorten untergebracht werden. Medienberichten zufolge will der Händler 42 neu geplante Zentren nicht bauen. Auch die Eröffnung von Einrichtungen, die zum Teil fast fertiggestellt sind, wurde auf Eis gelegt.

Amazon schaltet offenbar in den Sparmodus: Der Online-Riese stellt den Betrieb an zwei Lieferzentren in den USA ein. Die insgesamt 300 Mitarbeiter so