Ahold Delhaize

AH-Finanzchefin Natalie Knight zieht es zurück in die USA.

Ahold Delhaize ist auf der Suche nach einem neuen CFO. Die derzeitige Finanzchefin will den internationalen Handelskonzern mit Sitz in den Niederlanden verlassen, um ihre Karriere in den Vereinigten Staaten fortzusetzen. Ihre Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

