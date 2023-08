Nachdem der langjährige CEO von Aldi Australien im Frühjahr zur Unternehmensgruppe Aldi Süd nach Salzburg gewechselt ist, steht nun seine Nachfolgerin in Down Under fest. Sie blickt auf viele Jahre in verschiedenen Positionen bei dem Discounter zurück.

Anna McGrath ist neue CEO bei Aldi Australia. Sie folgt auf Tom Daunt, der im Frühjahr als Co-CEO der Unternehmensgruppe nach Salzburg gewechselt