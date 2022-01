Carrefour

Carine Kraus und Alice Rault verstärken das Führungsteam von Carrefour in Frankreich.

Carrefour erweitert die Konzernleitung und gab die Ernennung zweier Managerinnen in den Vorstand bekannt. Mit einer neu geschaffenen Abteilung will der französische Händler seine Ambitionen in den Bereichen Umwelt, Vielfalt, Inklusion und Solidarität stärken.

Carrefour erweitert die Konzernleitung und gab die Ernennung zweier Managerinnen in den Vorstand bekannt. Mit einer neu geschaffenen Abteilung will d